Terracina intensifica i controlli contro l'abbandono dei rifiuti: due sanzioni recenti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La lottadeicontinua a, dove le autorità locali stanno attuando una rigorosa campagna di monitoraggio per garantire il rispetto delle norme sul conferimento dei. Sotto la direzione dell’Assessore Casabona e in collaborazione con la Polizia Locale, la città stando le operazioni di vigilanza. Negli ultimi giorni, due cittadini sono stati sanzionati per aver abbandonato sacchi di immondizia e oggetti ingombranti in diverse aree urbane.severi per tutelare il decoro urbano L’iniziativa promossa dall’Assessore Casabona mira a garantire un ambiente urbano pulito e decoroso per tutti i cittadini di