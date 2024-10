Striscione della Curva B durante Napoli-Lecce: “Ultras no business” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il cuore pulsante del tifo azzurro manda un messaggio chiaro durante il match contro i salentini La Curva B del Maradona torna a far sentire la propria voce. durante Napoli-Lecce, match valido per la nona giornata di Serie A, gli Ultras azzurri hanno esposto uno Striscione dal messaggio inequivocabile: “Ultras no business“. Una presa di posizione forte quella del tifo organizzato, che arriva dopo i fatti di Milano. Il messaggio della Curva sembra indirizzato alle tifoserie organizzate di Inter e Milan. La polizia ha arrestato 19 persone, membri delle curve Nord e Sud del Meazza, nell’ambito di un’indagine che ipotizza una doppia associazione a delinquere. Non è la prima volta che il settore più caldo del Maradona esprime il proprio dissenso attraverso gli striscioni. Napolipiu.com - Striscione della Curva B durante Napoli-Lecce: “Ultras no business” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Il cuore pulsante del tifo azzurro manda un messaggio chiaroil match contro i salentini LaB del Maradona torna a far sentire la propria voce., match valido per la nona giornata di Serie A, gliazzurri hanno esposto unodal messaggio inequivocabile: “no“. Una presa di posizione forte quella del tifo organizzato, che arriva dopo i fatti di Milano. Il messaggiosembra indirizzato alle tifoserie organizzate di Inter e Milan. La polizia ha arrestato 19 persone, membri delle curve Nord e Sud del Meazza, nell’ambito di un’indagine che ipotizza una doppia associazione a delinquere. Non è la prima volta che il settore più caldo del Maradona esprime il proprio dissenso attraverso gli striscioni.

