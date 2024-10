Ilrestodelcarlino.it - Slitta pure l’evento su Durer: "Problemi per un quadro"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il 31 ottobre si sarebbe dovuta inaugurare la mostra "Albrecht Dürer. Maestro del segno" alla Mole Vanvitelliana, con conseguente riapertura della Pinacoteca comunale. A meno di una settimana dal, però, non è partita nessuna comunicazione. Cosa sarà successo? L’esposizione dovrebbe contenere le incisioni di Dürer, uno tra i più grandi artisti del Rinascimento europeo, a cui si deve l’icona simbolo della modernità, nata sotto il segno di Saturno: "Melancholia I". Dovrebbe spiccare tra le 150 opere in mostra, stampe originali dell’epoca, accompagnate da una cinquantina di fogli di confronto di allievi e maestri. Le opere provengono in gran parte da collezionisti delle Marche, in omaggio alla ricchezza culturale del collezionismo regionale. Accanto a "Melancholia I", c’è attesa anche per "Il cavaliere, la morte e il diavolo" del 1513.