Situazione meteorologica in Emilia-Romagna: allerta persistente e interventi in corso (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il maltempo ha colpito duramente l'Emilia-Romagna, portando alla necessità di un'attenzione costante sulle condizioni meteorologiche e le conseguenze che stanno ancora affliggendo la regione. La recente ondata di pioggia ha interessato in particolare le aree montane dell'Occidente, lasciando dietro di sé un panorama di sfide e pericoli, ma oggi la Situazione sta lentamente migliorando. Tuttavia, un'allerta arancione continua a vigere sulla costa ferrarese del delta Po a causa della piena dei fiumi. Le autorità si stanno adoperando per gestire una crisi il cui impatto è ancora avvertito nelle comunità locali.

