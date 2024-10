Scopri “I’m Yours (Forever)”, Il Nuovo Singolo di VINX (Di sabato 26 ottobre 2024) VINX è fuori con il suo secondo Singolo “I’m Yours (Forever)” che rappresenta un viaggio musicale tra nostalgia e modernità, e la celebrazione dell’amore incondizionato. “I’m Yours (Forever)” di VINX è il Ritorno del Pop-Punk Italiano “I’m Yours (Forever)” rappresenta il secondo Singolo ufficiale del progetto solista di VINX, un nome già noto come compositore, produttore e leader della celebre band pop-punk Vanilla Sky. Questo brano segna un passo significativo nella sua carriera individuale, testimoniando la sua crescita artistica e la sua versatilità musicale. https://lnk.to/imYoursForever https://www.youtube.com/watch?v=4DAlgiJ2oJs Ispirazione Musicale e Atmosfere Nostalgiche Il Singolo trae la sua ispirazione dalle sonorità della pre-pop-punk scene degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “I’m Yours (Forever)”, Il Nuovo Singolo di VINX Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024)è fuori con il suo secondo“I’m)” che rappresenta un viaggio musicale tra nostalgia e modernità, e la celebrazione dell’amore incondizionato. “I’m)” diè il Ritorno del Pop-Punk Italiano “I’m)” rappresenta il secondoufficiale del progetto solista di, un nome già noto come compositore, produttore e leader della celebre band pop-punk Vanilla Sky. Questo brano segna un passo significativo nella sua carriera individuale, testimoniando la sua crescita artistica e la sua versatilità musicale. https://lnk.to/imhttps://www.youtube.com/watch?v=4DAlgiJ2oJs Ispirazione Musicale e Atmosfere Nostalgiche Iltrae la sua ispirazione dalle sonorità della pre-pop-punk scene degli anni ’90 e dei primi anni 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scopri “I’m Yours (Forever)”, Il Nuovo Singolo di VINX - "I’m Yours (Forever)" è il secondo singolo di VINX, noto per il suo lavoro con i Vanilla Sky, e segna un importante passo nella sua carriera solista, evidenziando la sua crescita artistica e versatili ... (spettacolo.periodicodaily.com)