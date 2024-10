Sci alpino oggi, gigante femminile Soelden 2024: orari, startlist, tv, programma, streaming (Di sabato 26 ottobre 2024) Comincia la Coppa del Mondo femminile di sci alpino! Si parte come di consueto da Soelden, dove ci sarà il classico antipasto di inizio stagione, con il gigante sul ghiacciaio Rettenbach. In casa Italia c’è grande attesa per Federica Brignone e Marta Bassino, che cercano subito di conquistare il primo podio stagionale, puntando anche al gradino più alto. Una pista che ha già portato bene ad entrambe le azzurre, con Brignone vittoriosa nel 2015 e poi tre volte seconda e con Bassino che ci ha vinto nel 2020 proprio davanti alla connazionale. Non solo loro due, ma al cancelletto di partenza ci saranno altre cinque azzurre. Nel gruppo delle prime trenta ci sono Roberta Melesi, Elisa Platino ed Asja Zenere. Appena fuori dalla Top-30 toccherà ad Ilaria Ghisalberti, mentre poi ci sarà anche l’esordio in Coppa del Mondo della giovanissima Giorgia Collomb. Oasport.it - Sci alpino oggi, gigante femminile Soelden 2024: orari, startlist, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Comincia la Coppa del Mondodi sci! Si parte come di consueto da, dove ci sarà il classico antipasto di inizio stagione, con ilsul ghiacciaio Rettenbach. In casa Italia c’è grande attesa per Federica Brignone e Marta Bassino, che cercano subito di conquistare il primo podio stagionale, puntando anche al gradino più alto. Una pista che ha già portato bene ad entrambe le azzurre, con Brignone vittoriosa nel 2015 e poi tre volte seconda e con Bassino che ci ha vinto nel 2020 proprio davanti alla connazionale. Non solo loro due, ma al cancelletto di partenza ci saranno altre cinque azzurre. Nel gruppo delle prime trenta ci sono Roberta Melesi, Elisa Platino ed Asja Zenere. Appena fuori dalla Top-30 toccherà ad Ilaria Ghisalberti, mentre poi ci sarà anche l’esordio in Coppa del Mondo della giovanissima Giorgia Collomb.

