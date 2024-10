Ilgiorno.it - Sagra di Maleo: cinque nuove benemerenze. Cittadinanza onoraria a Orietta Colivicchi

(Di sabato 26 ottobre 2024)(Lodi), 26 ottobre 2024 - Ladiè entrata nel vivo con l’”abbraccio” ai cittadini e a una studentessa benemerita. Un evento che, di anno in anno, non smette di emozionare e ancora una volta, ha riempito il tradizionale consiglio comunale della, proposto a Villa Trecchi. Sono state consegnate 5civiche e una, ma anche una borsa di studio. La prima benemerenza va a Bottega delle favole, realtà nata nel settembre 2014, da un'idea di Doris Baronchelli e Paola Pavesi, professioniste laureate in scienze della formazione. Prima si trattava di un nido famiglia e poi di un micronido, risposta alla crescente domanda di sostegno alla genitorialità. Il premio è stato consegnato dall’assessore all’Istruzione Monica Gorla.