Rubano merce da un supermercato aiutati dal vigilante, 3 arresti (Di sabato 26 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato tre pregiudicati tarantini perché ritenuti presunti responsabili del reato di furto aggravato in concorso tra loro. Da alcune settimane i Falchi della Squadra Mobile avevano istituito mirati servizi di controllo nei pressi di supermercati e ipermercati del capoluogo dove erano stati segnalati ingenti furti di merce. Nel pomeriggio di ieri, nel corso di una di queste attività di prevenzione, i poliziotti hanno notato nel parcheggio di un grande magazzino un noto pregiudicato passare dalla barriera delle casse con una busta di plastica con all'interno prodotti alimentari e cosmetici senza pagarla.

