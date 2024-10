Quando parte Federica Brignone oggi a Soelden: orario esatto, n. di pettorale, tv (Di sabato 26 ottobre 2024) Federica Brignone sarà tra le 7 azzurre al via dello slalom gigante femminile che sabato 26 ottobre, a Soelden, in Austria, darà il via alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle 10.00, mentre la seconda run, con inversione delle migliori 30, è prevista alle 13.00. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI Soelden ALLE 10.00 E ALLE 13.00 Le altre sei azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach saranno Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 23, Elisa Platino col 24, Asja Zenere col 29, Ilaria Ghisalberti col 33 e l’esordiente Giorgia Collomb col 53. Federica Brignone, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra l’1 ed il 7: l’azzurra ha ricevuto il numero 5 e, dato che l’intervallo di partenza tra l’1 ed il 16 è di 1’45”, la sciatrice italiana nella prima manche scatterà alle ore 10.07.00. Oasport.it - Quando parte Federica Brignone oggi a Soelden: orario esatto, n. di pettorale, tv Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)sarà tra le 7 azzurre al via dello slalom gigante femminile che sabato 26 ottobre, a, in Austria, darà il via alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle 10.00, mentre la seconda run, con inversione delle migliori 30, è prevista alle 13.00. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DIALLE 10.00 E ALLE 13.00 Le altre sei azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach saranno Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 23, Elisa Platino col 24, Asja Zenere col 29, Ilaria Ghisalberti col 33 e l’esordiente Giorgia Collomb col 53., essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l’1 ed il 7: l’azzurra ha ricevuto il numero 5 e, dato che l’intervallo dinza tra l’1 ed il 16 è di 1’45”, la sciatrice italiana nella prima manche scatterà alle ore 10.07.00.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : Brignone e Bassino sfidano Shiffrin e Gut-Behrami - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Soelden, valido per la coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. Primo appuntamento del circuito mondiale ... (Oasport.it)

A che ora parte Federica Brignone nel gigante di Soelden : n. di pettorale - programma preciso - tv - streaming - Federica Brignone sarà tra le 7 azzurre al via dello slalom gigante femminile che sabato 26 ottobre, a Soelden, in Austria, darà il via alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle 10.00, mentre la seconda run, con

Federica Brignone inizia la stagione a Soelden : “Preparazione buona - due gli appuntamenti principali” - Federica Brignone si appresta ad affrontare la nuova stagione con ambizioni importanti e proverà a recitare un ruolo da protagonista sin dalla gara inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. Il Circo Bianco riapre ... (Oasport.it)

