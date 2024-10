Psg Luis Enrique | Marsiglia? De Zerbi allenatore entusiasmante

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)del Psg, si complimenta con Roberto Dealla vigilia della sfida sul campo dell’Olympiqueche li vedrà contrapposti nel campionato di Ligue 1 2024/2025. La trasferta asarà importante, ma non cruciale secondo il tecnico spagnolo: “Abbiamo già cinque punti in più rispetto all’anno scorso nello stesso momento, abbiamo iniziato ancora meglio dell’anno scorso. Monaco e OM sono su un altro livello. Se riusciranno i tre club a mantenere questo livello? È bello avere questa situazione, buon per il campionato. Ma ripeto, l’anno scorso abbiamo avuto un’ottima stagione, siamo in procinto di farne una ancora migliore“.