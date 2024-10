Party Ciack al Festival Internazionale del Cinema di Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) Party Ciack al Festival Internazionale del Cinema di Roma Il mega Party di “Ciak” alla Rinascente di via Tritone La scorsa notte, la meravigliosa Rinascente di via Tritone ha ospitato un evento straordinario: il mega Party del mensile “Ciak”, in occasione del prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Roma. Lo store, di solito animato da acquirenti, si è trasformato in un palcoscenico luminoso, dove Cinema, arte e business hanno creato un’atmosfera elettrizzante, proseguendo fino a notte fonda. Una serata di eleganza tra Cinema e business In mezzo al glamour, un tavolo in particolare ha attirato sguardi e curiosità: qui sedeva un’élite di imprenditori, impegnati in conversazioni animate tra brindisi e risate. Bollicinevip.com - Party Ciack al Festival Internazionale del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di sabato 26 ottobre 2024)aldeldiIl megadi “Ciak” alla Rinascente di via Tritone La scorsa notte, la meravigliosa Rinascente di via Tritone ha ospitato un evento straordinario: il megadel mensile “Ciak”, in occasione del prestigiosodeldi. Lo store, di solito animato da acquirenti, si è trasformato in un palcoscenico luminoso, dove, arte e business hanno creato un’atmosfera elettrizzante, proseguendo fino a notte fonda. Una serata di eleganza trae business In mezzo al glamour, un tavolo in particolare ha attirato sguardi e curiosità: qui sedeva un’élite di imprenditori, impegnati in conversazioni animate tra brindisi e risate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Glamour e gossip alla Rinascente di Roma - Al party esclusivo che si è tenuto giovedì scorso a Roma, alla Rinascente di Via Tritone, in occasione dei Ciak d'Oro legati alla Mostra del Cinema in queste ore nella Capitale ... (novella2000.it)

La Rinascente di Via Tritone ha ospitato il mega party del mensile *Ciak*, in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Roma - Il Mondo degli Affari e del Cinema si Incontrano: Glamour e Gossip alla Rinascente di Roma La splendida Rinascente di Via Tritone ha ospitato un evento da mille e una notte: il mega party del mensile ... (informazione.it)

Festa di Ciak, 2000 invitati e premio a Zingaretti e Leone - Riflettori puntati giovedì 24 ottobre in via del Tritone sulla facciata esterna del palazzo della Rinascente con le sue 96 finestre illuminate con la scritta “Party Like a Star”. Sono stati circa duem ... (roma.corriere.it)

Quattro Ciak d’oro per i protagonisti della Festa del Cinema di Roma alla Rinascente - Ciak ha reso omaggio alla Festa del Cinema di Roma con una grande festa-show per oltre 1200 invitati offerta in collaborazione con Rinascente, nella ... (ciakmagazine.it)