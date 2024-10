Parma-Suzzara, disagi infiniti: ritardi e guasti lungo la linea (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovi disagi per i pendolari che utilizzano la linea Parma-Suzzara. Nella mattinata di venerdì 25 ottobre il treno regionale 90317 è stato fatto fermare all’altezza del bivio est - davanti allo stabilimento della Barilla - per ben 68 minuti. Il problema sarebbe stato un guasto tecnico, al Parmatoday.it - Parma-Suzzara, disagi infiniti: ritardi e guasti lungo la linea Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuoviper i pendolari che utilizzano la. Nella mattinata di venerdì 25 ottobre il treno regionale 90317 è stato fatto fermare all’altezza del bivio est - davanti allo stabilimento della Barilla - per ben 68 minuti. Il problema sarebbe stato un guasto tecnico, al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treni - ripristinata la linea Parma-Suzzara - Dopo una serie di interventi di manutenzione straordinaria per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria, tra cui in particolare i lavori necessari per il ripristino di condizioni di sicurezza su tratte danneggiate da eventi ... (Parmatoday.it)

Treni - ripristinata la linea Parma-Suzzara - Dopo una serie di interventi di manutenzione straordinaria per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria, tra cui in particolare i lavori necessari per il ripristino di condizioni di sicurezza su tratte danneggiate da eventi ... (Parmatoday.it)

Treni : riapre la linea Parma-Suzzara - Da lunedì 16 settembre riapre al traffico la linea Parma-Suzzara, oltre alle linee Casalecchio-Vignola e Ferrara-Codigoro. La riapertura avviene dopo una serie di interventi di manutenzione straordinaria per il potenziamento e l'ammodernamento ... (Parmatoday.it)