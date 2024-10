Tg24.sky.it - Omicidio Sara Centelleghe, cosa sappiamo sulla 18enne uccisa in casa a Costa Volpino. FOTO

(Di sabato 26 ottobre 2024) La ragazza è stata accoltellata nella notte tra venerdì e sabato ed è morta sulle scale dell'appartamento in cui viveva con la madre, in provincia di Bergamo. Nel pomeriggio di sabato un 19enne di origini indiane, vicino didella vittima, è stato arrestato. Si tratta di Jashan Deep Badhan: in serata ha confessato il delitto, come riferito dal suo avvocato. L'accusa èvolontario. Non risultano indagate altre persone