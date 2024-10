Inter-news.it - Oaktree, idee chiare sul mercato dell’Inter: due obiettivi – TS

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mentre sul campo si prepara Inter-Juventus, la nuova proprietàcontinua con il suo lavoro a livello societario. E secondo Tuttosport è ben chiara l’idea di gestione sulle scelte di. RISANAMENTO E RIVENDITA –, da quando ha rilevato le quote di maggioranzadopo il mancato pagamento del debito contratto dalla famiglia Zhang, ha iniziato un importante lavoro di risanamento dei conti. Ma senza togliere spazio alla parte campo, come dimostrano i pesanti rinnovi contrattuali del capitano Lautaro Martinez e di Nicolò Barella. Una scelta da leggere in un’ottica sì di risanamento, ma anche di necessità di mantenere la rosa competitiva e attrattiva. Con un unico obiettivo nel prossimo futuro: rivendere il club a una cifra maggiore per la quale è stato rilevato. Questo in un range di tempo di circa cinque/sei stagioni.