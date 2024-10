Gaeta.it - Notizia di cronaca: arrestato un 43enne di Napoli per ricettazione, coinvolto in truffa a Catania

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un'operazione della Polizia di Stato ha portato al fermo di un uomo di 43 anni originario di, accusato di. L'episodio è avvenuto a Villa San Giovanni, dove l'individuo è stato fermato durante un controllo di routine. Con il suo arresto, gli inquirenti hanno scoperto un importante legame con unaavvenuta in Sicilia, rivelando un quadro inquietante di attività illecite. Scoperto durante un posto di controllo La Polizia ha effettuato un intervento di routine nel comune di Villa San Giovanni, località in Calabria, quando ha dato il via a controlli intensivi sui veicoli in transito. Tra questi, un'auto, appena sbarcata dal traghetto proveniente da Messina, ha attirato l'attenzione degli agenti. A bordo si trovavano undie un giovane privo di documenti.