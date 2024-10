Napoli, Conte ora ha un problema: “Via subito” (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli ancora sullo 0-0 al Maradona contro il Lecce: un azzurro finisce nel mirino. Che cosa succede La capolista Napoli ospita il Lecce. Ancora 0-0 al Maradona con Kvara in panchina ed Antonio Conte che ha scelto di lanciare Ngonge e Neres in attacco. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itIn particolare, però, sta deludendo Ngonge subito finito nel mirino dei tifosi. L’ex Hellas Verona non incide e c’è chi chiede la sostituzione immediata dopo i primi 45 minuti. Conte può giocarsi subito la carta Kvara. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it. Levate ngonge dal campo — CRAUTOS (@CRAUTOS) October 26, 2024 ngonge lo toglie sicuro al 45? — Iaccarino e Saco (@sssalvaa) October 26, 2024 Ngonge ottimo giocatore di serie B#NapoliLecce — DiAEmme (@DiAEmme1) October 26, 2024 Tutto bene in questo primo tempo. Calciomercato.it - Napoli, Conte ora ha un problema: “Via subito” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ancora sullo 0-0 al Maradona contro il Lecce: un azzurro finisce nel mirino. Che cosa succede La capolistaospita il Lecce. Ancora 0-0 al Maradona con Kvara in panchina ed Antonioche ha scelto di lanciare Ngonge e Neres in attacco. Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itIn particolare, però, sta deludendo Ngongefinito nel mirino dei tifosi. L’ex Hellas Verona non incide e c’è chi chiede la sostituzione immediata dopo i primi 45 minuti.può giocarsila carta Kvara. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it. Levate ngonge dal campo — CRAUTOS (@CRAUTOS) October 26, 2024 ngonge lo toglie sicuro al 45? — Iaccarino e Saco (@sssalvaa) October 26, 2024 Ngonge ottimo giocatore di serie B#Lecce — DiAEmme (@DiAEmme1) October 26, 2024 Tutto bene in questo primo tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Conte : "Riposo per Kvaratskhelia e Politano? Ecco perché - ma l'importante è vincere" - Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, ha parlato prima del match fra Napoli e Lecce a DAZN. FORMAZIONE - `Rispetto all`Empoli abbiamo fa... (Calciomercato.com)

Napoli-Lecce 0-0 - turnover per Conte in ottica Milan(LIVE) - Il Napoli di Conte sfida i salentini al Maradona per la nona giornata del campionato, l’allenatore degli azzurri effettua qualche cambio rispetto alla formazione dei titolarissimi delle ultime giornate in ottica Milan martedì prossimo. Dentro Neres ... (Ilnapolista.it)

Conte : «Il Napoli non fa possesso? Se è per vie orizzontali - diventa un possesso fine a sé stesso» - Prima di Napoli-Lecce, mister Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha spiegato la scelta di lasciare in panchina Kvaratskhelia e Politano e ha risposto a chi polemizza sul possesso palla del Napoli. Conte: «Milan? Pensiamo ... (Ilnapolista.it)

Napoli-Lecce - solo panchina per Kvaratskhelia e due ‘problemi’ per Conte - Solo panchina per Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Lecce, ma Conte deve fare a meno anche di due calciatori out per infortunio. Conte cambia l’attacco del Napoli per la partita contro il Lecce. Non solo scelta tecnica, ma anche una decisione ... (Calciomercato.it)