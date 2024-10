MotoGP Sprint GP Thailandia 2024 | risultati e ordine di arrivo vince Bastianini Martin batte Bagnaia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ie l’didelladel GP di, diciottesimo appuntamento della stagione di. A BuriramEnea, che approfitta delle scaramucce tra Jorgee Francescoal via per prendere la testa della corsa e non perderla più. Lo spagnolo va largo in curva-1 e scende in quinta posizione, ma giro dopo giro riscostruisce la propria gara sorpassando anche il campione torinese, finendo secondo davanti a Pecco. Giù dal podio Marc Marquez, che fino a qualche giro dalla fine sembrava in corsa per il podio, senza mai riuscire ad affondare il colpo.DI(Ducati)(Ducati)(Ducati) – in aggiornamento –GPdiSportFace.