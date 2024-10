Lapresse.it - Medioriente, Crosetto: “Non dovrebbe esserci escalation da questo nuovo attacco”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guido, interpellato a Rainews in merito all’scagliato da Israele contro alcuni obbiettivi militari in Iran, ha affermato che nonunadel conflitto. “Nonunache deriva da, avvenuto in questa forma per le pressioni un po’ di tutto il mondo, Italia compresa. Quindi, anche se è difficile usare queste parole, l’aereo è stato nelle condizioni che tutti avrebbero voluto“, ha dichiarato: “A Gaza necessario totale cessate il fuoco” “Per quanto riguarda Gaza, penso che dal punto di vista militare le operazioni di Israele contro Hamas siano finite da tempo e sia necessario un totale cessate il fuoco in quella zona.