Maria Amato: la donna dietro Bud Spencer

Scopri la storia di Maria Amato, la moglie che ha sostenuto Bud Spencer per oltre 50 anni. La vita di Maria Amato, moglie di Bud Spencer: un amore eterno su Donne Magazine.

Maria Amato - chi è la moglie di Bud Spencer - Maria Amato è stata la moglie di Bud Spencer, la donna che ha diviso la sua intera vita con Carlo Pedersoli e che per lui è diventata un grande punto di riferimento e di supporto. Non è mai stata famosa quanto il marito ma Maria è stata una ... (Dilei.it)

