Manovra ricette mediche solo digitali dal 2025 | come si otterranno i farmaci

(Di sabato 26 ottobre 2024) Lesarannoa partire dalper effetto delle norme previste in. Addio, dunque, allerosse rimborsate dal Ssn e a quelle bianche che i cittadini devono pagare di tasca propria. Ma alcunipotrebbero non essere erogati in maniera dematerializzata. Già previsti disagi per gli anziani.cambiano leÈ l’articolo 54 dellaa prevedere che dall’anno prossimo “tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile e a carico del cittadino” saranno “effettuate nel formato elettronico”. La scelta è stata operata “al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico“.