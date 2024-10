Maltempo: a Genova temporali e downburst, un disperso ad Arenzano (Di sabato 26 ottobre 2024) Forte nubifragio tra il Ponente di Genova e la prima provincia di Savona intorno alle 16 con allagamenti tra Arenzano, Cogoleto e Varazze. I vigili del fuoco stanno intervenendo proprio sulle alture del comune di Arenzano dove risulta una persona dispersa, in corso le ricerche sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Nelle ore dell’allerta arancione per temporali, massimo grado in vigore sul settore centrale della Liguria e prolungata fino a domani, è l’effetto di un downburst, che si è abbattuto sulla costa del genovesato di ponente. Una densa colonna d’acqua proveniente dal mare ha raggiunto le località costiere, allagando in pochi minuti strade e viabilità . L’Aurelia al momento è chiusa all’altezza della galleria del Pizzo, tra Arenzano e Genova. Lapresse.it - Maltempo: a Genova temporali e downburst, un disperso ad Arenzano Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Forte nubifragio tra il Ponente die la prima provincia di Savona intorno alle 16 con allagamenti tra, Cogoleto e Varazze. I vigili del fuoco stanno intervenendo proprio sulle alture del comune didove risulta una persona dispersa, in corso le ricerche sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Nelle ore dell’allerta arancione per, massimo grado in vigore sul settore centrale della Liguria e prolungata fino a domani, è l’effetto di un, che si è abbattuto sulla costa del genovesato di ponente. Una densa colonna d’acqua proveniente dal mare ha raggiunto le località costiere, allagando in pochi minuti strade e viabilità . L’Aurelia al momento è chiusa all’altezza della galleria del Pizzo, tra

