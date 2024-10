M.O., attacchi mirati Israele su Iran (Di sabato 26 ottobre 2024) 7.04 Israele ha colpito l'Iran con una serie di raid aerei su siti militari, in risposta all'attacco missilistico di inizio mese. Lo ha comunicato l'esercito israeliano,parlando di attacchi miratii "Il raid di ritorsione è stato completato e i suoi obiettivi sono stati raggiunti", ha detto il portavoce Idf Hagari, aggiungendo: "Sapremo come selezionare ulteriori obiettivi e colpirli, se necessario". Esplosioni nella capitale Teheran, con "danni limitati", secondo le autorità. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 7.04ha colpito l'con una serie di raid aerei su siti militari, in risposta all'attacco missilistico di inizio mese. Lo ha comunicato l'esercito israeliano,parlando dii "Il raid di ritorsione è stato completato e i suoi obiettivi sono stati raggiunti", ha detto il portavoce Idf Hagari, aggiungendo: "Sapremo come selezionare ulteriori obiettivi e colpirli, se necessario". Esplosioni nella capitale Teheran, con "danni limitati", secondo le autorità.

