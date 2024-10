LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Sainz il migliore nelle FP2, problemi meccanici per Verstappen (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.38 Grande difficoltà per Max Verstappen. L’olandese non ha concluso alcun giro in questa sessione di libere a causa dei medesimi problemi meccanici che l’avevano fermato nella mattinata messicana. La Red Bull infatti aveva scelto di non anticipare il cambiamento della power unite, previsto per le FP3, correndo un rischio in questa serata di Test. 1.36 La seconda sessione di prove libere è stata caratterizzata da una lunga bandiera rossa causata da George Russell. Dopo appena 12 minuti dall’inizio delle FP2 il britannico è finito a muro in curva 9 dopo aver perso il controllo della monoposto a causa di un passaggio prepotente sul cordolo. 1.34 Carlos Sainz è il pilota più veloce delle FP2 del GP del Messico 2024. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in una sessione particolare condizionata dai Test Pirelli per gli pneumatici del 2025. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Sainz il migliore nelle FP2, problemi meccanici per Verstappen Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.38 Grande difficoltà per Max. L’olandese non ha concluso alcun giro in questa sessione di libere a causa dei medesimiche l’avevano fermato nella mattinata messicana. La Red Bull infatti aveva scelto di non anticipare il cambiamento della power unite, previsto per le FP3, correndo un rischio in questa serata di Test. 1.36 La seconda sessione di prove libere è stata caratterizzata da una lunga bandiera rossa causata da George Russell. Dopo appena 12 minuti dall’inizio delle FP2 il britannico è finito a muro in curva 9 dopo aver perso il controllo della monoposto a causa di un passaggio prepotente sul cordolo. 1.34 Carlosè il pilota più veloce delle FP2 del GP del. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in una sessione particolare condizionata dai Test Pirelli per gli pneumatici del 2025.

