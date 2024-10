Lecce, Gotti: “Ho avuto le risposte che cercavo, ho visto una squadra compatta nel voler reagire…” (Di sabato 26 ottobre 2024) Gotti: ho visto una squadra compatta nel voler reagire a questa situazione che ci siamo creati e da cui c’è dimostrazione di voler uscire presto e bene. Banda è una delle prime volte che ce l’ho a disposizione con un minutaggio maggiore Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: “Se ho avuto le risposte che cercavo? Sì, ho visto una squadra compatta nel voler reagire a questa situazione che ci siamo creati e da cui c’è dimostrazione di voler uscire presto e bene. Banda è una delle prime volte che ce l’ho a disposizione con un minutaggio maggiore, stava facecndo particolarmente bene e non mi sentivo di privarmene. Terzotemponapoli.com - Lecce, Gotti: “Ho avuto le risposte che cercavo, ho visto una squadra compatta nel voler reagire…” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 26 ottobre 2024): hounanelreagire a questa situazione che ci siamo creati e da cui c’è dimostrazione diuscire presto e bene. Banda è una delle prime volte che ce l’ho a disposizione con un minutaggio maggiore Luca, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: “Se holeche? Sì, hounanelreagire a questa situazione che ci siamo creati e da cui c’è dimostrazione diuscire presto e bene. Banda è una delle prime volte che ce l’ho a disposizione con un minutaggio maggiore, stava facecndo particolarmente bene e non mi sentivo di privarmene.

