Ladri a segno, presi soldi e posate in argento (Di sabato 26 ottobre 2024) Erano usciti per andare a fare la spesa e, trovando l'abitazione temporaneamente disabitata, qualcuno ne ha approfittato. Il furto è stato messo a segno giovedì in una villetta di via Leonardo da Vinci. I Ladri sono entrati in azione tra le 8 e le 12, quando i proprietari della villetta s'erano assentati per una commissione. Dopo aver scavalcato la recinzione e forzato la porta finestra del soggiorno, i soliti ignoti si sono introdotti nell'abitazione e hanno messo a soqquadro ogni stanza alla ricerca di oggetti da rubare. Rovistando in ogni angolo, i malviventi hanno trovato 300 euro in contanti e un servizio di posate d'argento che si sono portati via. Al loro rientro i proprietari hanno trovato l'amara sorpresa. Hanno chiamato i carabinieri di Gropello che hanno effettuato il sopralluogo e raccolto la denuncia.

