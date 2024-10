La sindacalista Eliana Como | Bisogna dare dignità a chi percepisce salari da fame

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dallo sviluppo dei grandi colossi dell’economia alla diffusione dell’intelligenza artificiale: il mondo del lavoro ma più in generale tutta la società e ogni aspetto della nostra vita sta vivendo profondi cambiamenti. In prospettiva questi mutamenti non potranno che diventare ancor più significativi e diviene necessario porsi domande sugli scenari presenti e futuri. Quale sarà l’impatto sulle aziende e sui lavoratori? Lo abbiamo chiesto a, dell’assemblea nazionale di Cgil – Fiom. Guardiamo ai grandi colossi dell’economia, penso per esempio a quelli guidati da imprenditori come Elon Musk: che impatto hanno sul lavoro? Hanno effetti giganteschi. In questi giorni si è parlato molto di Elon Musk, anche per i rapporti con il nostro governo e con la nostra premier.