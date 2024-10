La Ducati monopolizza la MotoGP: 8 ai primi 8 posti nella Sprint di Buriram! (Di sabato 26 ottobre 2024) Chiamatelo monopolio Ducati. L’attuale MotoGP ha questi connotati e da Borgo Panigale lo vogliono ribadire in ogni week end. Dopo aver conquistato con sei gare d’anticipo il titolo costruttori nel GP d’Emilia-Romagna per la sesta volta nella classe regina (il primo nel 2007, poi cinque consecutivi a partire dalla stagione 2020), la Rossa continua nel suo soliloquio. Grazie all’affermazione nella Sprint Race a Buriram (Thailandia) di Enea Bastianini, con cui tra l’altro era arrivato il successo n.100 nella massima cilindrata, le vittorie nelle singolare gare ha raggiunto quota 107, ma il dato ancor più significativo è il fatto nelle prime otto posizioni ci siano solo moto con il marchio Ducatista. Una cosa che in una Sprint non era mai accaduta. CLASSIFICA Sprint RACE GP THAILANDIA MotoGP 2024 1 12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team Ducati 19’31.131 181. Oasport.it - La Ducati monopolizza la MotoGP: 8 ai primi 8 posti nella Sprint di Buriram! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Chiamatelo monopolio. L’attualeha questi connotati e da Borgo Panigale lo vogliono ribadire in ogni week end. Dopo aver conquistato con sei gare d’anticipo il titolo costruttori nel GP d’Emilia-Romagna per la sesta voltaclasse regina (il primo nel 2007, poi cinque consecutivi a partire dalla stagione 2020), la Rossa continua nel suo soliloquio. Grazie all’affermazioneRace a(Thailandia) di Enea Bastianini, con cui tra l’altro era arrivato il successo n.100massima cilindrata, le vittorie nelle singolare gare ha raggiunto quota 107, ma il dato ancor più significativo è il fatto nelle prime otto posizioni ci siano solo moto con il marchiosta. Una cosa che in unanon era mai accaduta. CLASSIFICARACE GP THAILANDIA2024 1 12 23 Enea BASTIANINI ITALenovo Team19’31.131 181.

