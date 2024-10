Ilgiorno.it - La battaglia sulla M4: "Collegamenti peggiorati. Ora la 351 torni a Romolo"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ancora polemiche per i cambiamenti della rete di trasporto pubblico su gomma, dopo l’apertura della M4. "L’avvio della metro e della vicina fermata San Cristoforo può migliorare il collegamento con Milano, ma solo se i cambiamenti alle frequenze e ai percorsi degli autobus che attraversano il territorio di Buccinasco sono concretamente utili e funzionali agli spostamenti degli utenti", spiegano dal Comune. È stato apprezzato l’arrivo della nuova linea 325 ma "i cambiamenti che hanno coinvolto invece la linea 351, nei primi giorni di esercizio, hanno causato notevoli disagi agli utenti", ancora dal Comune. Il sindaco Rino Pruiti ha scritto al Comune di Milano e ad Atm, facendosi portavoce delle lamentele dei pendolari, arrivate numerose, sia per i cambiamenti delle tratte, sia per la frequenza delle corse.