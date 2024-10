Kean: «Fiorentina, grazie a te ho riconquistato il sorriso! Il mio rapporto con Palladino…» (Di sabato 26 ottobre 2024) L’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova avventura a Firenze A Sport Week, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Le parole dell’ex Juve. LE PAROLE – «Sono una persona molto particolare. Ho un modo di vivere tutto mio. Nella mia testa visualizzavo il tiro, il Calcionews24.com - Kean: «Fiorentina, grazie a te ho riconquistato il sorriso! Il mio rapporto con Palladino…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) L’attaccante dellaMoiseha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova avventura a Firenze A Sport Week, l’attaccante dellaMoiseha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Le parole dell’ex Juve. LE PAROLE – «Sono una persona molto particolare. Ho un modo di vivere tutto mio. Nella mia testa visualizzavo il tiro, il

Kean : "Leao ragazzo d'oro - lavoriamo a un disco insieme. Juve? Ultimo anno sfigato - felice alla Fiorentina" - Moise Kean si racconta a SportWeek. L`attaccante della Fiorentina ha dichiarato in un`intervista al settimanale in edicola sabato con la Gazzetta... (Calciomercato.com)

Fiorentina - Kean a cuore aperto : “Ho vissuto tanti brutti momenti. Leao? Ragazzo d’oro - lavoriamo a un disco” - “Ogni brutto momento è un insegnamento. Ne ho avuti tanti, di brutti momenti. Anche belli, ma sono stati di più quelli brutti”. Moise Kean a cuore aperto in una lunga intervista a Sportweek, il magazine settimanale della Gazzetta dello Sport. ... (Sportface.it)

Fiorentina - ripresa dei lavori in vista della Roma : si proverà a recuperare Kean - Dopo il successo esterno per 4-2 contro il San Gallo in Conference League, la Fiorentina è tornata al lavoro per preparare la partita contro la Roma in campionato, in programma domenica alle 20:45. I titolari della gara disputatasi allo stadio ... (Sportface.it)

San Gallo-Fiorentina (Conference League - 24-10-2024 ore 18 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Viola senza Gudmundsson e Kean - ci sono Ikone e Sottil accanto a Kouamé - L’esordio della Fiorentina in Conference League è stato vincente ma anche in antitesi con la tendenza statistica che aveva caratterizzato le due precedenti stagioni sotto la guida di Italiano. I viola all’esordio hanno battuto i New Saints tirando ... (Infobetting.com)