Juventus, l'Arabia Saudita vuole Danilo a gennaio: primi contatti (Di sabato 26 ottobre 2024) Vita dura per Danilo, che con il cambio di allenatore alla Juventus si è ritrovato da capitano a riserva. Proprio così: il brasiliano è scivolato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Vita dura per, che con il cambio di allenatore allasi è ritrovato da capitano a riserva. Proprio così: il brasiliano è scivolato

Champions - Juventus-Stoccarda 0-1 : la decide Tourè. Rosso per Danilo e Perin para un rigore nel finale - Un gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré al 91' condanna la Juventus alla prima sconfitta in Champions e alla prima sconfitta in tutta la stagione. La gara contro lo Stoccarda, valida per la terza giornata di Champions, non ha visto brillare i ... (Torinotoday.it)

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-STOCCARDA 0-1 : Perin non basta - Danilo sciagurato - Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Stoccarda, match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League. Bianconeri al tappeto per la prima volta in stagione: decide l’ex Atalanta Toure Mattia Perin (LaPresse) – ... (Calciomercato.it)

Juventus-Stoccarda - le pagelle di CM : non basta un Perin mostruoso - Danilo e Thiago Motta sono da 4 - JUVENTUS PERIN 8.5 - Il tocco di mano di Undav gli salva la prestazione, che fino al gol era stata semplicemente sontuosa. Quattro parate im... (Calciomercato.com)

Juventus-Stoccarda - la moviola : gol annullato a Undav - rigore causato da Danilo (espulso) - Juventus-Stoccarda è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. Allo Stadium di Torino arbitra il norvegese Espen Eskas,... (Calciomercato.com)