Inter-Juventus, le probabili formazioni per la nona giornata di Serie A (Di sabato 26 ottobre 2024) In attesa dei rispettivi allenamenti di oggi, con le ultime decisioni, Simone Inzaghi e Thiago Motta stanno valutando le loro possibili formazioni per il big match Inter-Juventus, valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A SITUAZIONE IN CASA NERAZZURRA – Simone Inzaghi attende l’allenamento di oggi, ma la sua formazione per Inter-Juventus di Serie A è praticamente fatta. Il tutto considerando anche le rotazioni dopo il doppio impegno contro Roma prima e Young Boys poi. Scontata, naturalmente, la scelta in porta con Yann Sommer pronto come sempre a difendere i pali nerazzurri. Davanti a lui il terzetto composto da Alessandro Bastoni, che ha riposato in occasione della gara di Berna, Stefan de Vrij al centro (al posto dell’infortunato Francesco Acerbi) e Benjamin Pavard sulla destra. Inter-news.it - Inter-Juventus, le probabili formazioni per la nona giornata di Serie A Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In attesa dei rispettivi allenamenti di oggi, con le ultime decisioni, Simone Inzaghi e Thiago Motta stanno valutando le loro possibiliper il big matchÂ, valevole per ladel campionato italiano diA SITUAZIONE IN CASA NERAZZURRA – Simone Inzaghi attende l’allenamento di oggi, ma la sua formazione perdiA è praticamente fatta. Il tutto considerando anche le rotazioni dopo il doppio impegno contro Roma prima e Young Boys poi. Scontata, naturalmente, la scelta in porta con Yann Sommer pronto come sempre a difendere i pali nerazzurri. Davanti a lui il terzetto composto da Alessandro Bastoni, che ha riposato in occasione della gara di Berna, Stefan de Vrij al centro (al posto dell’infortunato Francesco Acerbi) e Benjamin Pavard sulla destra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Inter-Juventus : formazioni - dove vederla in tv e streaming - Inter-Juventus (domenica 27 ottobre 2024 con calcio d`inizio alle ore 18:00) è una gara valida per la nona giornata di campionato in Serie... (Calciomercato.com)

Inter vs Juventus : le probabili formazioni - Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Il Derby d’Italia mette in palio la diretta inseguitrice del Napoli capolista visto che si affrontano la seconda e la terza in classifica divise da un punto. Inter vs ... (Sport.periodicodaily.com)

Inter-Juventus (domenica 27 ottobre 2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il derby d’Italia tra Inter e Juve dovrà chiarire alcuni interrogativi rimasti in sospeso dall’inizio della stagione. I bianconeri raggiungono San Siro ricordando chiaramente il precedente di febbraio e la sconfitta 1-0 che fece tramontare ... (Infobetting.com)

Probabili formazioni Inter-Juventus : nona giornata Serie A 2024/25 - Le probabili formazioni di Inter-Juventus, match della nona giornata di Serie A 2024/2025. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 27 ottobre nella cornice dello stadio San Siro, dove avrà luogo un derby d’Italia che vale tantissimo. Nello scorso ... (Sportface.it)