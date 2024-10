Indagini sui clienti per smantellare il market della droga (Di sabato 26 ottobre 2024) Per smantellare un supermarket della droga le Indagini sono partite dai clienti. Sono state avviate dopo che in un controllo di polizia a Cercola, in zona Caravita, un uomo è stato trovato in possesso di cocaina acquistata poco prima. I carabinieri hanno, quindi, iniziato a monitorare il Napolitoday.it - Indagini sui clienti per smantellare il market della droga Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Perun superlesono partite dai. Sono state avviate dopo che in un controllo di polizia a Cercola, in zona Caravita, un uomo è stato trovato in possesso di cocaina acquistata poco prima. I carabinieri hanno, quindi, iniziato a monitorare il

