Incidente frontale nei pressi dell'aeroporto: attimi di paura sulla complanare (Di sabato 26 ottobre 2024) BRINDISI - attimi di paura sulla complanare, nei pressi dell'aeroporto di Brindisi. Due auto sono rimaste coinvolte in un Incidente stradale. Si sono scontrate frontalmente. È accaduto dopo le 18 di oggi, sabato 26 ottobre 2024, nei pressi dello svincolo per l'aeroporto del Salento, sulla strada Brindisireport.it - Incidente frontale nei pressi dell'aeroporto: attimi di paura sulla complanare Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) BRINDISI -di, neidi Brindisi. Due auto sono rimaste coinvolte in unstradale. Si sono scontrate frontalmente. È accaduto dopo le 18 di oggi, sabato 26 ottobre 2024, neio svincolo per l'del Salento,strada

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Incidente in via Masci a Chieti - lo scontro nei pressi della nuova rotatoria [FOTO] - Nel tardo pomeriggio di ieri 22 ottobre, si è verificato un incidente stradale in via Masci a Chieti, all'altezza della nuova rotatoria vicino all'Eurospin. Due automobilisti alla guida di una Mercedes classe A e una Opel Corsa, sono rimasti ... (Chietitoday.it)

Incidente nei pressi di area di cantiere - coda chilometrica in autostrada - Traffico in tilt sull'autostrada A26 in direzione nord. Intorno alle ore 13 di domenica 6 ottobre 2024 si è verificato un incidente con quattro auto coinvolte nei pressi di un'area di cantiere tra Masone e Ovada. Sul posto sono presenti il ... (Genovatoday.it)

Incidente stradale nei pressi dello stadio prima di Avellino-Foggia : grave tifoso - Prima dell'incontro di calcio tra Avellino e Foggia terminato con il successo dei padroni di casa, nei pressi dello stadio Partenio Lombardi, all'uscita di una curva, due supporter dei biancoverdi diretti allo stadio per assistere all'incontro ... (Foggiatoday.it)

Vibo Valentia. Incidente nei pressi del McDonald’s : morto l’assicuratore Ivano Purita - Domenica tragica a Vibo Valentia dove a seguito dello scontro tra un furgone e una moto, avvenuto su Viale Affaccio, nei pressi del McDonald’s, è di un morto Ivano Purita, 50 anni. None ce l’ha fatta l’agente assicurativo Unipol Sai, mentre il ... (Laprimapagina.it)