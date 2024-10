Il Barcellona umilia il Real Madrid | 4-0 al Bernabeu E Ancelotti perde le staffe – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024)re con quattro gol di scarto fa sempre male. Ma farlo nel proprio stadio contro i rivali di sempre è un’zione di rara intensità. Ildi Carlos’è visto rifilare un sonoro poker questa sera daldel “gioiellino” Lamine Yamal. E la sconfitta pesa anche per le conseguenze numeriche: nell’immediato il Barça guizza via a +6 sulnella classifica della Liga; nel medio periodo s’interrompe così per iluna striscia positivi di ben 42 risultati utili consecutivi in campionato. Le merengues erano a un passo al record di 43 detenuto proprio dal(ai tempi di Ernesto Valverde). Niente da fare, dovrà ricominciare da capo. “Colpa” dei gol messi a segno, tutti nel secondo tempo, dal bomber Robert Lewandowski (doppietta), da Rafinha e appunto da Yamal.