Frana a Viterbo: cede un costone su viale Fiume, intervento dei vigili del fuoco (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, la frazione di Bagnaia, parte del comune di Viterbo, ha vissuto un evento inaspettato e potenzialmente pericoloso: una Frana ha interessato viale Fiume, colpendo la carreggiata e il marciapiede. Questo incidente è il risultato delle intense piogge che hanno interessato la zona nelle ultime settimane, che potrebbero aver compromesso la stabilità del terreno. Il fatto ha attirato l’attenzione delle autorità locali e ha coinvolto diversi enti di emergenza. Cause e dinamica dell’evento franoso Le frane sono fenomeni naturali che possono risultare estremamente distruttivi, specialmente nelle aree che hanno subito abbondanti precipitazioni. In questo caso, la Frana di Bagnaia ha avuto origine da un costone terroso sopraelevato, che a un certo punto ha ceduto. Gaeta.it - Frana a Viterbo: cede un costone su viale Fiume, intervento dei vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, la frazione di Bagnaia, parte del comune di, ha vissuto un evento inaspettato e potenzialmente pericoloso: unaha interessato, colpendo la carreggiata e il marciapiede. Questo incidente è il risultato delle intense piogge che hanno interessato la zona nelle ultime settimane, che potrebbero aver compromesso la stabilità del terreno. Il fatto ha attirato l’attenzione delle autorità locali e ha coinvolto diversi enti di emergenza. Cause e dinamica dell’evento franoso Le frane sono fenomeni naturali che possono risultare estremamente distruttivi, specialmente nelle aree che hanno subito abbondanti precipitazioni. In questo caso, ladi Bagnaia ha avuto origine da unterroso sopraelevato, che a un certo punto ha ceduto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frana un costone di terra e invade strada vicino a Viterbo - La frana si è verificata questa mattina su viale Fiume di Bagnaia, frazione di Viterbo. Un costone terroso sopraelevato, forse a causa delle intense piogge dei giorni scorsi, ha ceduto invadendo il ma ... (ansa.it)

Vincenzo Aiiello, morto il paracadutista della Folgore disperso nel lago di Bolsena: il corpo ritrovato a 24 metri di profondità - Ritrovato senza vita il corpo del paracadutista disperso. Nella notte il giovane sottufficiale dell'Esercito, appartenente al 185esimo Reggimento paracadutisti ... (ilmessaggero.it)

Militare disperso nel lago di Bolsena, era impegnato in un'esercitazione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

“Chi si loda, s’imbroda”. Un severo commento alla nuova forma di comunicazione della Giunta Frontini - Chiara Frontini divenne sindaco della Città di Viterbo poco meglio di due anni, con quasi plebiscito. I viterbesi le dettero fiducia, ma, adesso di certo non gliela ridarebbero. Anche dai più solidi ... (viterbopost.it)