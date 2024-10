Gaeta.it - Egitto e Italia unite per la sicurezza alimentare: Lollobrigida delinea nuove alleanze strategiche

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente conferenza sullae la dieta mediterranea tenutasi alla Camera di Commercio di Alessandria d’ha messo in evidenza l’importante ruolo che l’potrebbe svolgere come leader nella ricerca di soluzioni per affrontare le sfide alimentari dell’intero continente africano. Il Ministro dell’Agricolturano, Francesco, ha espresso l’impegno dell’a sostenere l’in questo ambizioso processo, evidenziando le potenzialitÃne nell’ambito della tecnologia e della formazione. Un’opportunità per l’Africa: la guida dell’L’è posizionato in modo unico per diventare un faro die autosufficienza nell’Africa subsahariana, dove le sfide crescenti legate all’agricoltura e alla nutrizione richiedono un’azione concertata.