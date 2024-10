Dal coma al “Sì”: Giovanni, sopravvissuto a un grave incidente, si sposa in ospedale. La dottoressa che lo ha curato è la sua testimone (Di sabato 26 ottobre 2024) Giovanni Fatai, 60 anni, aretino, ha vissuto un’estate drammatica: un grave incidente sul lavoro ad agosto lo ha lasciato con ustioni sul 60% del corpo e l’ha costretto a un lungo coma. Ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa, Giovanni è rimasto incosciente per settimane, ma al suo risveglio ha compiuto un gesto straordinario: ha chiesto alla compagna, Patrizia Del Cucina, 53 anni, di sposarlo, e lei ha accettato. Sabato 26 ottobre, nel letto d’ospedale che per tanto tempo ha rappresentato la sua lotta tra la vita e la morte, Giovanni e Patrizia si sono sposati. testimone d’eccezione è stata la dottoressa Emanuela Nicastro, il primario che l’ha seguito durante il lungo percorso di cure. Patrizia non ha mai lasciato il suo fianco: mentre Giovanni lottava per la vita, lei era sempre lì, accanto a lui, convinta che ce l’avrebbe fatta. Lortica.it - Dal coma al “Sì”: Giovanni, sopravvissuto a un grave incidente, si sposa in ospedale. La dottoressa che lo ha curato è la sua testimone Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di sabato 26 ottobre 2024)Fatai, 60 anni, aretino, ha vissuto un’estate drammatica: unsul lavoro ad agosto lo ha lasciato con ustioni sul 60% del corpo e l’ha costretto a un lungo. Ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’Cisanello di Pisa,è rimasto incosciente per settimane, ma al suo risveglio ha compiuto un gesto straordinario: ha chiesto alla compagna, Patrizia Del Cucina, 53 anni, dirlo, e lei ha accettato. Sabato 26 ottobre, nel letto d’che per tanto tempo ha rappresentato la sua lotta tra la vita e la morte,e Patrizia si sonoti.d’eccezione è stata laEmanuela Nicastro, il primario che l’ha seguito durante il lungo percorso di cure. Patrizia non ha mai lasciato il suo fianco: mentrelottava per la vita, lei era sempre lì, accanto a lui, convinta che ce l’avrebbe fatta.

Ustionato gravemente e dopo due mesi di coma si sposa in ospedale - la straordinaria storia d’amore di Giovanni e Patrizia - Pisa, 26 ottobre 2024 – “Mi chiede perché sono così felice. E io gli rispondo che stiamo vivendo, insieme, la nostra seconda opportunità”. La voce di Patrizia non è incrinata dall’emozione, semmai è sopraffatta da quel senso di speranza che va al ... (Lanazione.it)

