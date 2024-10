Crescono le richieste alla Caritas: "Aiutiamo famiglie e persone sole. Un grazie alla Fondazione Caript" (Di sabato 26 ottobre 2024) La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia anche quest’anno anno sostiene le attività della Caritas Diocesana di Pescia con un contributo che permetterà di supportare le persone e le famiglie in difficoltà sul territorio diocesano. "Per l’anno 2024 il contributo della Fondazione è pari a 110mila euro. Un contributo importante per una realtà come la nostra, che negli anni ha visto crescere sempre più il numero di persone che bussano ai nostri Centri di Ascolto diocesani e parrocchiali. Questa donazione ci permetterà di rafforzare la nostra attività di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Lanazione.it - Crescono le richieste alla Caritas: "Aiutiamo famiglie e persone sole. Un grazie alla Fondazione Caript" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) LaCassa di Risparmio di Pistoia e Pescia anche quest’anno anno sostiene le attività dellaDiocesana di Pescia con un contributo che permetterà di supportare lee lein difficoltà sul territorio diocesano. "Per l’anno 2024 il contributo dellaè pari a 110mila euro. Un contributo importante per una realtà come la nostra, che negli anni ha visto crescere sempre più il numero diche bussano ai nostri Centri di Ascolto diocesani e parrocchiali. Questa donazione ci permetterà di rafforzare la nostra attività di contrastopovertà e all’esclusione sociale.

