Carpi che crollo a Pesaro E Lazzaretti lascia lo stadio

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’emblema della serataccia del, travolto 4-0 ain una notte horror, è l’uscita dallo’Benelli’ prima della fine del primo tempo del presidente Claudio, che, salito in tribuna una decina di minuti dopo il fischio d’inizio, hato loscuro in volto dopo il 2-0, non prima di essersi rivolto (impossibile sapere cosa ha detto) verso mister Serpini passando dietro la panchina. Una fotografia del brutto tonfo biancorosso (un punto in 3 gare), il quarto di fila in trasferta, che comincia a far scricchiolare l’ottimo avvio di stagione. Una sconfitta senza appelli, fatta di errori individuali e trame offensive che, senza Mandelli (torna con l’Arezzo martedì) e Cortesi hanno perso di peso e qualità. La difesa a tre, efficace con la Lucchese, questa volta ha deragliato da subito.