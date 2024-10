Sport.quotidiano.net - Braunoder, che frittata. Como beffato dal Torino

(Di sabato 26 ottobre 2024) di Enrico Levrini Un errore difensivo dicosta il ko per ilcontro il. Dopo un primo tempo giocato a basso ritmo, la partita si accende nella ripresa con il gol di Alieu Njie. Fabregas sceglie Goldaniga e non Iovine, per sostituire l’infortunato Van Der Brempt. Partita molto tattica all’ inizio, senza alcuna emozione fino all’ 11’ quando una triangolazione fra Strefezza e Fadera libera Paz dal limite: il suo tiro va fuori di poco. Ilfa sempre gioco ma non va mai al tiro, con un Toro che pensa solo a difendersi. E si inizia a sentire qualche fischio all’Olimpico. La prima vera occasione è per Fadera al 24’, l’ala lariana entra in area, Coco scivola nel contrasto e si trova solo davanti a Milinkovic-Savic: la sua uscita blocca il pallone al gambiano. Iltiene sempre palla, Sergi ci prova dalla distanza ma il tiro è alto al 31’.