Ilnapolista.it - Bologna-Milan rinviata, Libero si chiede: campionato falsato?

(Di sabato 26 ottobre 2024)si? Ecco cosa scrive il quotidiano: A questo punto ci si devere non “dove” si giocheràbensì “quando” si giocherà questa sfidaieri dopo l’inopinata ordinanza del sindaco di, Matteo Lepore, che ha vietato l’utilizzo dello stadio Dall’Ara. Impianto che avrebbe dovuto ospitare la partita oggi alle 18 ma che, essendo nel quartiere bolognese martoriato dal maltempo, è stato giudicato dal primo cittadino inadatto all’evento. E però si disputeranno regolarmente, in città, sia l’evento pugilistico “Boxing Night” al palasport che “Auto e Moto d’Epoca” alla Fiera. Nel caos si è inserito anche il destino di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, squalificati per un turno e che avrebbero è dovuto scontare la pena contro il: salteranno, invece, la partita contro il Napoli.