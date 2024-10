Ballando con le Stelle, infortunio per Nina Zilli: «Tre costole rotte e un edema al piede». Rischia l'eliminazione, cosa è successo (Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovo infortunio colpisce un?altra concorrente di Ballando con le Stelle. Dopo Sonia Bruganelli, anche Nina Zilli sta affrontando un momento difficile. La cantante, in gara con il Leggo.it - Ballando con le Stelle, infortunio per Nina Zilli: «Tre costole rotte e un edema al piede». Rischia l'eliminazione, cosa è successo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovocolpisce un?altra concorrente dicon le. Dopo Sonia Bruganelli, anchesta affrontando un momento difficile. La cantante, in gara con il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le Stelle - brutto infortunio per una ballerina : le sue condizioni e il grosso rischio - Nina Zilli sta affrontando un periodo difficile nella sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Dopo essersi infortunata, riportando tre costole rotte, la cantante è ora alle prese con un edema al piede che rende la sua presenza in gara sempre ... (Anticipazionitv.it)

Ballando con le Stelle 19 : una coppia stasera rischia di essere eliminata per infortunio - Un'intervista rilasciata a RTL, Rossella Erra ha spiegato che una delle coppie più amate del talent show questa sera potrebbe non scendere in pista a causa di un infortunio. Questa sera, 26 ottobre, su Rai 1 in prima serata si riaccendono i ... (Movieplayer.it)

Ballando con le Stelle 19 - concorrente a rischio eliminazione : “Ha un brutto infortunio e se stasera non ci sarà…” - Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, durante la quale potrebbe esserci un colpo di scena, decisamente non molto piacevole per uno dei concorrenti in gara. Stiamo parlando della cantante Nina Zilli, che a causa di ... (Isaechia.it)

Ballando - concorrente a rischio eliminazione : brutto infortunio - Dopo Sonia Bruganelli un’altra concorrente di Ballando con le Stelle si è infortunata e adesso rischia di essere eliminata. Nina Zilli ha tre costole rotte e qualche giorno fa ha anche sbattuto il piede, procurandosi un’edema. Ieri Gabriele ... (Biccy.it)