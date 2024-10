Attacco Israele Iran, quali obiettivi del piano Idf? Esclusi siti nucleari e giacimenti petroliferi. Il ruolo degli Usa (Di sabato 26 ottobre 2024) Biden aveva posto una condizione su tutte alla risposta di Israele dopo il diluvio di missili Iraniani: «Non attaccate i siti nucleari». E Israele - che ha informato la Ilmessaggero.it - Attacco Israele Iran, quali obiettivi del piano Idf? Esclusi siti nucleari e giacimenti petroliferi. Il ruolo degli Usa Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Biden aveva posto una condizione su tutte alla risposta didopo il diluvio di missiliiani: «Non attaccate i». E- che ha informato la

Raid Usa nello Yemen - colpiti i depositi armi degli Houthi. Dall’Iraq drone contro il sud di Israele - Roma, 17 ottobre 2024 – Raid statunitensi nello Yemen, colpiti i depositi di stoccaggio armi controllati dagli Houthi. “Molteplici attacchi aerei su numerosi depositi”, conferma un funzionario della Casa Bianca. La Resistenza islamica in Iraq ... (Quotidiano.net)

Attacco di Israele all’Iran "prima delle elezioni USA" - e Netanyahu minimizza : "Colpiremo solo siti militari" - Attacco imminente di Israele in risposta all’Iran, a distanza di 15 giorni da quello lanciato da Teheran con 200 missili Fatah sullo Stato ebraico: la rappresaglia israeliana arriverebbe "prima delle elezioni USA" avrebbe detto il Primo Ministro ... (Ilgiornaleditalia.it)

Israele - Netanyahu a Biden : in Iran non colpiremo siti nucleari e petroliferi - (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu ha assicurato a Joe Biden che Israele non attaccherà i siti nucleari o petroliferi in Iran nella risposta che darà all'attacco missilistico di Teheran del primo ottobre scorso. Lo rivela il Washington Post, che cita ... (Webmagazine24.it)