Ilnapolista.it - Anguissa: «All’intervallo Conte ci ha detto di di stare tranquilli e giocare come sappiamo. Non ha urlato»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Franka Dazn al termine di Napoli-Lecce, vinta 1-0 grazia al gol di Di Lorenzo. Al termine della partita il centrocampista ha rivelato cosa ha: «Sempre difficilecon una squadra che difende così bassa» Le parole di: «Sempre difficilecon una squadra che difende così bassa. Alla fine abbiamo segnato,nto per Di Lorenzo.ci hadi. Non ha. Hadie alla fine lo abbiamo fatto e abbiamo vinto» L'articolo: «ci hadi di. Non ha» ilNapolista.