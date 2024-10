AnconAmbiente: cinquant’anni di storia e sguardo verso il futuro dell’igiene ambientale (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter AnconAmbiente celebra un anniversario significativo: cinquant’anni al servizio della comunità locale nella gestione dei rifiuti. Un evento che richiama l’attenzione sulla storia di successi e sulla sfida attuale di diventare gestore unico dell’igiene ambientale per la provincia di Ancona. La società, conosciuta in precedenza come Asmiu, si prepara a questo nuovo traguardo con un patrimonio solido e un piano che punta a garantire un futuro sostenibile per il territorio. Un anniversario ricco di storia e successi La celebrazione del cinquantesimo anniversario di AnconAmbiente si è tenuta presso l’Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana di Ancona. Durante l’evento, il tenore anconetano David Mazzoni, operatore ecologico dell’azienda, ha incantato il pubblico con “Il mare calmo della sera”, un brano iconico del repertorio di Andrea Bocelli. Gaeta.it - AnconAmbiente: cinquant’anni di storia e sguardo verso il futuro dell’igiene ambientale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittercelebra un anniversario significativo:al servizio della comunità locale nella gestione dei rifiuti. Un evento che richiama l’attenzione sulladi successi e sulla sfida attuale di diventare gestore unicoper la provincia di Ancona. La società, conosciuta in precedenza come Asmiu, si prepara a questo nuovo traguardo con un patrimonio solido e un piano che punta a garantire unsostenibile per il territorio. Un anniversario ricco die successi La celebrazione del cinquantesimo anniversario disi è tenuta presso l’Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana di Ancona. Durante l’evento, il tenore anconetano David Mazzoni, operatore ecologico dell’azienda, ha incantato il pubblico con “Il mare calmo della sera”, un brano iconico del repertorio di Andrea Bocelli.

