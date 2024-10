Gaeta.it - Ancona accoglie Explora I: inizia l’era delle crociere di lusso nel porto marchigiano

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiha inaugurato una nuova era nel settore crocieristico con l’arrivo diI, una nave diche rappresenta la prima di una flotta di sei unità del marchioJourneys, parte della divisionedel Gruppo MSC. Con circa 1.000 ospiti a bordo, provenienti da diverse nazioni, questa nuovativa amplia l’offerta turistica della città marchigiana, che vede riconosciuto il suo potenziale internazionale. L’importanza diI per ildiL’approdo diI segna un momento storico per, già nota come punto di riferimento per le navi della MSC. Questo evento apporta non solo un significativo incremento del turismo, ma contribuisce anche alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della regione.