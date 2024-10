Dilei.it - Amadeus, dopo l’addio alla Rai dice Si a Maria, dove lo vedremo

(Di sabato 26 ottobre 2024), negli ultimi anni, è stato, senza dubbio, una colonna portante della Rai. Il suo ruolo di direttore artistico e conduttore degli ultimi Festival di Sanremo, infatti, ha portato nuova linfa nella più importante kermesse canora italiana, facendo registrare dei record nel campo degli ascolti. Ma, anche le altre trasmissioni televisive a lui affidate, come I soliti Ignoti e Reazione a Catena sono state sempre seguite con grande affetto dai telespettatori dell’ammiraglia delle reti pubbliche.tanti anni di soddisfazioni, però,ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Rai e di cominciare una nuova avventura televisiva sul canale Nove,, però, ancora non è stato premiato dagli ascolti. Ben presto, il conduttore televisivo, apparirà anche in uno show televisivo di Mediaset, condotto daDe Filippi.