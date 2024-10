Al via la stagione concertistica con il maestro Primo Oliva (Di sabato 26 ottobre 2024) Domani al via a Montevarchi la stagione concertistica di musica classica al Centro pastorale Guido Guerra, sotto la direzione artistica del maestro Primo Oliva. Il Primo appuntamento vedrà la presenza di Oliva al pianoforte e di Paolo Zampini al flauto in un concerto in programma alle 16:30. La rassegna proseguirà poi il 10 novembre con il Kaleido Duo: Raffaele Bartolini al clarinetto e Giannino Fassetta alla fisarmonica. Si prosegue poi il 24 novembre con il Trio Rospigliosi composto da Rieko Okuma al flauto, Mattia Dugheri alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte. Si apre poi il mese di dicembre con due appuntamenti. Il Primo l’8, festa dell’Immacolata. con il concerto dei Giovani Pianisti, l’altro il 20 dicembre, quando si terrà il tradizionale concerto di Natale, questa volta nella Chiesa della Collegiata alle 21,15. Lanazione.it - Al via la stagione concertistica con il maestro Primo Oliva Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Domani al via a Montevarchi ladi musica classica al Centro pastorale Guido Guerra, sotto la direzione artistica del. Ilappuntamento vedrà la presenza dial pianoforte e di Paolo Zampini al flauto in un concerto in programma alle 16:30. La rassegna proseguirà poi il 10 novembre con il Kaleido Duo: Raffaele Bartolini al clarinetto e Giannino Fassetta alla fisarmonica. Si prosegue poi il 24 novembre con il Trio Rospigliosi composto da Rieko Okuma al flauto, Mattia Dugheri alla chitarra e Luca Torrigiani al pianoforte. Si apre poi il mese di dicembre con due appuntamenti. Ill’8, festa dell’Immacolata. con il concerto dei Giovani Pianisti, l’altro il 20 dicembre, quando si terrà il tradizionale concerto di Natale, questa volta nella Chiesa della Collegiata alle 21,15.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la stagione concertistica con il maestro Primo Oliva - Stagione concertistica di musica classica a Montevarchi al Centro pastorale Guido Guerra, diretta da Primo Oliva. Eventi fino ad aprile con artisti di prestigio. Ingresso gratuito, supporto di sponsor ... (lanazione.it)

Scompenso cardiaco per 1 mln di italiani, Oliva (Anmco): “Nuove cure poco usate” - (Adnkronos) – Lo scompenso cardiaco è una patologia cronica in forte aumento che colpisce oltre 1 milione di persone nel nostro Paese. Rappresenta a livello mondiale la principale causa di ospedalizza ... (padovanews.it)

Questa borsa verde oliva firmata & Other Stories è l’accessorio glam del momento - borsa verde oliva firmata & Other Stories la borsa di & Other Stories più cool del momento borsa verde & Other Stories ... (myluxury.it)

La densità delle olive come indicatore di qualità dei frutti e dell’olio di oliva - La densità delle olive potrebbe essere un indicatore più affidabile dell’indice di maturazione colorimetrico per la raccolta delle olive. Processo di maturazione e attacchi di parassiti possono infatt ... (teatronaturale.it)