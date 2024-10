Amica.it - X Factor 2024, Giorgia superstar (emozionata): l’opening del primo Live

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Avere sceltocome conduttrice è uno dei gran colpi di X: al suo esordio in diretta alShow è stata bravissima a dare il ritmo alla puntata (qui il racconto e gli eliminati della serata). E il suo opening, tra Born This Way di Lady Gaga e Don’t Stop The Music di Rihanna, è stato uno spettacolo. IShow di X– tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand – sono ufficialmente iniziati. Con ottimi ascolti: 834mila spettatori tv medi, migliorShow delle ultime quattro edizioni. A dare il “la”, la voce unica della padrona di casa, emozionatissima, che ha poi annunciato l’ingresso dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Immagini concesse da Sky – sito ufficiale https://x.sky.