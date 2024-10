WTA Guangzhou, Lucia Bronzetti in semifinale! Battuta una menomata Wang in due set (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lucia Bronzetti si qualifica per la semifinale del WTA 250 di Guangzhou! La romagnola resiste nel primo set e dilaga nel secondo: Battuta Wang Xiyu con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. La cinese è apparsa in evidente disarmo fisico specie dal secondo parziale in poi per qualche problema al collo, che l’ha condizionata al servizio. L’azzurra affronterà la statunitense Dolehide domani: sarà il primo confronto assoluto tra le due giocatrici. Il primo set comincia meglio per Wang che sembra avere qualcosa in più all’interno degli scambi: è più incisiva ed aggressiva, riesce a prendere il comando del gioco e a mettere Bronzetti sulla difensiva. La cinese non riesce però a tradurre questo dominio in un punteggio a suo favore: spreca due palle break nel secondo gioco, altre due sul 2-1 e un’altra del contro-break sul 3-4. Oasport.it - WTA Guangzhou, Lucia Bronzetti in semifinale! Battuta una menomata Wang in due set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)si qualifica per ladel WTA 250 di! La romagnola resiste nel primo set e dilaga nel secondo:Xiyu con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. La cinese è apparsa in evidente disarmo fisico specie dal secondo parziale in poi per qualche problema al collo, che l’ha condizionata al servizio. L’azzurra affronterà la statunitense Dolehide domani: sarà il primo confronto assoluto tra le due giocatrici. Il primo set comincia meglio perche sembra avere qualcosa in più all’interno degli scambi: è più incisiva ed aggressiva, riesce a prendere il comando del gioco e a metteresulla difensiva. La cinese non riesce però a tradurre questo dominio in un punteggio a suo favore: spreca due palle break nel secondo gioco, altre due sul 2-1 e un’altra del contro-break sul 3-4.

